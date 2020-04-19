Продовження та посилення карантину: розкрита головна загроза для економіки, що чекає українців

Економічні втрати економіки України через пандемію будуть значними, а відновлення - дуже повільним

Тобто прийняті карантинні заходи в Україні ще будуть додатково посилені і будуть тривати до кінця II кварталу, що буде мати негативний вплив на економіку країни.

Серед найбільших загроз для економічного відновлення в Україні на першому місці, на думку експертів - тривале продовження і посилення внутрішніх карантинних заходів.

Друге місце розділили два фактори: відсутність чіткого антикризового плану заходів з підтримки економіки і громадян у період пандемії і глибоке падіння економічної активності в країнах - основних торговельних партнерах України, відповідно значне погіршення кон'юнктури на світових товарних ринках.

Найбільше стримуватиекономічну динаміку будуть, роздрібна та оптова торгівля, транспорт, металургія та машинобудування.

Отруйний дим не відступає, показники в Києві зашкалюють: де найгірше

Максимальні показники забруднення повітря завищені в кілька разів.

Згідно з даними порталу Iqair, українська столиця зараз знаходиться в лідерах світу за рівнем забрудненості повітря.

Київ (185) в антирейтингу перегнали тільки китайський Шанхай (показник 259) і столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд (190).

Варто зазначити, що максимальні показники забруднення повітря у Києві станом на сьогоднішній ранок перевищені майже в чотири рази (норма - 50).

Якщо аналізувати дані з Saveecobot, то в деяких районах Києва рівень забруднення повітря дуже небезпечний для здоров'я.

Зокрема, на вулиці Завальній (Осокорки) цей показник зупинився на позначці 211; на вулиці Тростянецькій (Позняки) - 279; біля Дарницького вокзалу - 286.

Долар і євро впали вниз, НБУ заморозив курс валют: чого чекати після Великодня

Після свят курс валют в Україні чекає різкий обвал.



Про те, яким буде курс валюти в Україні на Великдень, 19 квітня, і після свята, повідомив Національний банк України.

Як відомо, 19 і 20 квітня банки в Україні не працюватимуть у зв'язку з Великоднем. У зв'язку з цим, курс валюти на з 18 по 21 квітня збережеться незмінним: цифри будуть такими ж, як і 17 квітня.

Таким чином, курс долара складе 27,20 грн/долар, а курс євро – 29,63 грн/євро.

Втім, вже після святкових днів цифри в обмінниках різко зміняться. У вівторок, 21 квітня, долар і євро чекає невеликий обвал. Курс американської валюти подешевшає на 13 копійок і становитиме 27,07 грн/долар. Євро опуститься вниз на 21 копійку до позначки в 29,42 грн/євро.

Пенсії в Україні масово урізують: хто постраждає і що робити, щоб не втратити гроші

Українським пенсіонерам можуть урізати пенсію через разові підробітки.

Пенсіонерка зі столиці кілька разів брала участь у зйомках телешоу. Однак, додатковий заробіток приніс більше проблем, ніж могла подумати жінка.

За словами Тамари, вона брала участь у зйомках двох до 2019 і 2018 році. За одну з них вона отримала 800 грн, а за другу – 500 грн. При цьому вже в кінці року жіночку чекав неприємний сюрприз: розмір її пенсії зменшився спочатку 200, потім на 400, а потім і на всі 900 грн.

Пенсіонерка спробувала розібратися в тому, що сталося, але відповідь Пенсійного фонду її неприємно здивував.

Самі ж представники Фонду пояснили, що не знижували пенсію жінки, а тільки відняли індексацію, яку доплачували протягом двох років. За законом Тамара повинна була попередити Пенсійний фонд про разової підробці.

Нагадаємо, пенсії перерахують вже в травні: хто з українців не отримає ні копійки.

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