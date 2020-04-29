Напередодні курортного сезону багатьох українців хвилює питання, як і де планувати свій літній відпочинок

Голова Української асоціації туроператорів Ігор Голубаха розкрив, до чого слід підготуватися українцям, пише "Апостроф".

За його словами, швидше за все, туристам доведеться відпочивати вдома. У разі, якщо карантин дійсно знімуть 12 травня, то внутрішні поїздки будуть доступні. При цьому експерт підкреслив, що про поїздки за кордон говорити поки рано, так що, попередньо, закордонний відпочинок скасовується.

"Буквально вчора була зустріч міністрів туризму європейських держав, але ніякої конкретики представлено не було. Однак, всі європейські країни мають намір підтримувати туристичну галузь, і кожна країна буде робити все можливе для відновлення туризму. Однак, необхідно пам'ятати, що країни будуть захищати себе в першу чергу. І після закінчення витка хвороби, в першу чергу, вони відкриють туризм для своїх громадян і громадян ЄС", - зазначив Голубаха.

До цього президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн озвучила невтішний прогноз для туристів: "Відкриття кордонів - це питання довгострокове". Вона зазначила, що відкриття зовнішніх кордонів і доступ громадян Євросоюзу має відбутися у другій фазі, початок якої ще не визначений.

Раніше ми повідомляли, в Україні ослаблення карантину очікується з 12 травня (якщо не відбудеться різкого стрибка зростання захворюваності). Зокрема, очікується, що відкриються парки і сквери, перукарські, магазини техніки, канцтоварів, кафе на винос і т. д. А з 18 травня навіть можуть відкритися деякі установи освіти.

Нагадаємо, Київ виходить з карантину, термінове заяву: що відкриють і як буде працювати метро

Як повідомляла Politeka, головний санлікар Ляшко залякав новими термінами карантину: «продовжать після 12 травня».