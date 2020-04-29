Україна виходить з карантину: кому і коли дозволять працювати, повний список і дати

Ослаблення карантина можливо в тому випадку, якщо не буде значного стрибка рівня захворюваності китайським вірусом

Стали відомі попередні дати, коли в Україні відкриють парки, заклади відпочинку і метро, що закриті з 17 березня.

Наголошується, що залишилося чекати недовго: в першу чергу відкривати будуть не всі заклади, а ті, які зможуть виконувати санітарні умови (10 квадратів на людину, контроль температури в окремих випадках, маски, дезінфекція). З 12 травня можуть відкрити парки і сквери, кафе на винос, перукарські та магазини техніки і т. д. З 18 травня, попередньо, запрацюють ТРЦ без розважальних зон, театри і кінотеатри, деякі установи освіти.

Українських водіїв чекають нові штрафи: "Вже з першого травня..."

Водіїв-порушників вже з першого травня чекають нововведення

На даний момент відомо, що український парламент прийняв закон, який скасовує норму нарахування штрафних балів для водіїв (кожному водієві нараховується 150 балів протягом року, які списуються, якщо водій порушив ПДР (не стосується негайного позбавлення волі).

З 1 травня водіїв-порушників чекає автоматична система фотовідеофіксації порушень ПДР (АСФП), яка не тільки фіксує порушення, але і виносить постанову про порушення і надсилає його за місцем реєстрації власника авто.

Таким чином, сперечатися з поліцейським і що-небудь доводити не доведеться.

Долар різко обвалиться, таких цифр в обмінниках не було давно: до чого готуватися

Курс валют в Україні 29 квітня здивує всіх на ринку, щляхи долара і євро несподівано розійдуться

Згідно з даними НБУ, долар встановлений в районі 27,0485 грн за одну купюру. У вівторок він торгувався за 27,1025 (-0,054).

А ось курс євро, навпаки, поповзе вгору. Сьогодні він буде торгуватися за 29,4274 грн, хоча днем раніше він коштував 29,4184 грн (+0,009).

Переклад грошей за новими правилами: українцям розповіли, кого це не торкнеться, "до кінця 2020 року..."

З 28 квітня в Україні потрібно проходити ідентифікацію особистості для того, щоб здійснити переказ суми, що перевищує 5000 гривень

Дане нововведення було зроблено в рамках закону про фінансовий моніторинг. Встановити особу простіше всього за допомогою банківської картки, адже це відбувається автоматично під час роботи з терміналом.

В інших випадках для переказу грошей потрібно мати при собі паспорт і звернутися в касу банку.

До кінця 2020 року всі термінали зобов'язані обладнати спеціальним пристроєм, який завдяки спеціальній функції буде зчитувати документи.

Нагадаємо, що українців хочуть залишити без готівки на карантині.

Як повідомляла Politeka, головний санлікар Ляшко залякав новими термінами карантину: «продовжать після 12 травня».

Також Politeka писала, що долар і євро готують прорив, попередження від НБУ: що буде з курсом валют.