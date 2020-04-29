Украина выходит из карантина: кому и когда разрешат работать, полный список и даты

Ослабление карантина возможно в том случае, если не будет значительного скачка уровня заболеваемости китайским вирусом

Стали известны предварительные даты, когда в Украине откроют парки, заведения отдыха и метро, закрытые с 17 марта.

Отмечается, что осталось ждать недолго: в первую очередь открывать будут не все заведения, а те, которые смогут выполнять санитарные условия (10 квадратов на человека, контроль температуры в отдельных случаях, маски, дезинфекция). С 12 мая могут открыть парки и скверы, кафе на вынос, парикмахерские и магазины техники и т.д. С 18 мая, предварительно, заработают ТРЦ без развлекательных зон, театры и кинотеатры, некоторые учреждения образования.

Украинских водителей ждут новые штрафы: "Уже с первого мая..."

Водителей-нарушителей уже с первого мая ждут нововведения

На данный момент известно, что украинский парламент принял закон, который отменяет норму начисление штрафных баллов для водителей (каждому водителю начисляется 150 баллов в течение года, которые списываются, если водитель нарушил ПДД (не касается немедленного лишения свободы).

С 1 мая водителей-нарушителей ждет автоматическая система фотовидеофиксации нарушений ПДД (АСФП), которая не только фиксирует нарушение, но и выносит постановление о нарушении и направляет его по месту регистрации владельца авто.

Таким образом, спорить с полицейским и что-либо доказывать не придется.

Доллар резко обвалится, таких цифр в обменниках не было давно: к чему готовиться

Курс валют в Украине 29 апреля удивит всех на рынке, дороги доллара и евро неожиданно разойдутся

Согласно данным НБУ, доллар установлен в районе 27,0485 грн за одну купюру. Во вторник он торговался по 27,1025 (-0,054).

А вот курс евро наоборот, поползет вверх. Сегодня он будет торговаться по 29,4274 грн, хотя днем ранее он стоил 29,4184 грн (+0,009).

Перевод денег по новым правилам: украинцам рассказали, кого это не коснется, "до конца 2020 года..."

С 28 апреля в Украине нужно проходить идентификацию личности для того, чтобы совершить перевод суммы превышающую 5000 гривен

Данное нововведение было произведено в рамках закона о финансовом мониторинге. Установить личность проще всего с помощью банковской карточки, ведь это происходит автоматически во время работы с терминалом.

В остальных случаях для перевода денег нужно иметь при себе паспорт и обратиться в кассу банка.

До конца 2020 года все терминалы обязаны оборудовать специальным устройством, которое благодаря специальной функции будет считывать документы.

Напомним, что украинцев хотят оставить без налички на карантине.

Как сообщала Politeka, главный санврач Ляшко запугал новыми сроками карантина: «продлят после 12 мая».

Также Politeka писала, что доллар и евро готовят прорыв, предупреждение от НБУ: что будет с курсом валют.