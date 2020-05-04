Долар несподівано змінився в ціні, Нацбанк відновив курс валют: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 4 травня здивує, після тривалої заморозки долар і євро покажуть протилежні тенденції.

Про це свідчить прогноз Національного банку України.

Сьогодні долар коштуватиме вам 2695,92 гривні за стодоларову купюру. Днем раніше валюта коштувала 2697,14 грн (-1,19). А скоєно протилежної ситуація буде з курсом євро: за купюру в 100 євро доведеться віддати 2929,39 гривень (+5,15).

Більше, ніж на 20%: ціни на бензин та дизель в Україні б'ють усі рекорди, подробиці

Ціни на бензин в Україні протягом минулого місяця показали аномальний обвал ціни, найбільший за останній час.

наприклад, середня ціна на дизельне паливо впала з 16,4 грн до 12,7 грн за літр. Іншими словами – зниження на 23%.

А ось ціни на бензинові партії знизилися з 15,8 до 12,2 грн за літр (-3,6 грн/л). Трохи більше обвалилися ціни на бензин в терміналі в Новоград-Волинському. Там з 15,95 грн/л ціна впала до 12,2 грн/л.

А ось в портах ціна впала на 4,1 грн/л – до 11,6 грн/л.

У столичному регіоні ціна бензовозной партії впала на 3,65 грн – з 16,1 грн до 12,45 грн за літр.

Уточнюється, що це зниження ціни є найбільшим в період з листопада 2018 року.

Військову техніку і Нацгвардію ввели в Черкаси, бунт буде придушено

Українські військові вирішили вийти на патрулювання у Черкасах після того, як місто виріши припинити карантин.

Уточнюється, що військова техніка, яка прибула в місто, «повністю набитий бійцями».

"Минуло ще кілька годин, і ввечері на черкаських вулицях з'явилася техніка Нацгвардії, повністю набита бійцями. Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився у них, у зв'язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що "патрулюють". Гей! Я в Черкасах вже 7 місяців і КрАЗами мій район не патрулюють!", - повідомив радник мера Черкас Станіслав Коломієць.

Нагадаємо, заворушення спалахнули по всій Україні, кадри штурмів мерій та ОДА.

Як повідомляла Politeka, новий голодний бунт спалахнув в Україні, людей штрафують і залякують.

Також Politeka писала, що голодний бунт перекинувся на новий регіон, українці виходять на вулиці.