Від маршруток до авіаперельотів

У Кабміні прокоментували можливе підвищення цін на проїзд у громадському транспорті після карантину

Як передає Politeka.net роз'яснення дав міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю DW. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Крім того, він розповів, що буде з цінами на проїзд у поїздах і літаках.

Міністр підкреслив, що після відновлення роботи метро, наземних перевезень і авіарейсів у період карантину підвищувати не будуть.

Більш того, змін у вартості проїзду на електричках також не варто очікувати.

"Міський транспорт, зрозуміло, - ціни на квитки не будуть підвищуватися", - запевнив міністр.

Криклій розповів, що приватні міські та обласні перевізники вже "заявили певну ціну, тому вони не будуть збільшувати".

В той самий час міністр не думає, що ціни на квитки на авіаперевезення будуть збільшуватися.

"Якщо ми хочемо швидше відновити роботу транспорту, то, навпаки, ціни повинні бути доступними, щоб цей психологічний бар'єр і поетапний вихід з карантину можна подолати швидше", - вважає міністр.

Нагадаємо, що вже 22 травня в Україні запрацював весь наземний транспорт, з 25 травня розпочне роботу метрополітен, а з 1 і 15 червня - залізниця і авіасполучення.

Але життя все одно більше не буде колишньою, оскільки в транспорті діятимуть різні обмеження.

В наземному транспорті дозволять перевозити пасажирів строго по сидячих місць. Не вирішено питання з підвищенням тарифів серед приватних перевізників, які стверджують, що працюють у збиток.

Українців також попереджають, що транспорт курсуватиме по плаваючому графіку.

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