От маршруток до авиаперелетов

В Кабмине прокомментировали возможное повышение цен на проезд в общественном транспорте после карантина

Как передает Politeka.net, разъяснения дал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью DW. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Кроме того, он рассказал, что будет с ценами на проезд в поездах и самолетах.

Министр подчеркнул, что после возобновления работы метро, наземных перевозок и авиарейсов в период карантина повышать не будут.

Более того, изменений в стоимости проезда на электричках также ожидать не стоит.

"Городской транспорт, разумеется, - цены на билеты не будут повышаться", - заверил министр.

Криклий рассказал, что частные городские и областные перевозчики уже "заявили определенную цену, поэтому они не будут увеличивать".

В то же время, министр не думает, что цены билетов на авиаперевозки будут увеличиваться.

"Если мы хотим быстрее восстановить работу транспорта, то наоборот, цены должны быть доступными, чтобы этот психологический барьер и поэтапный выход из карантина можно преодолеть быстрее", - считает министр.

Напомним, что уже 22 мая в Украине заработал весь наземный транспорт, с 25 мая начнет работу метрополитен, а с 1 и 15 июня - железная дорога и авиасообщение.

Но жизнь все равно больше не будет прежней, поскольку в транспорте будут действовать различные ограничения.

В наземном транспорте разрешат перевозить пассажиров строго по сидячим местам. Не решен вопрос с повышением тарифов среди частных перевозчиков, которые утверждают, что работают в убыток.

Украинцев также предупреждают, что транспорт будет курсировать по плавающему графику.

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