Відома журналістка Наталія Влащенко засудила виступ співачки Олі Полякової в Харкові

Влащенко зазначила, що в Україні зростає захворюваність на китайський вірус, а зірки "можуть півроку потерпіти без концертів".

Про це вона заявила в новому випуску проекту "Влащенко LIVE" на YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Крім того, вона звернула увагу на те, що для жителів Харкова концерт був безкоштовним, але самій Поляковій за виступ заплатили політики, адже в Україні незабаром стартують місцеві вибори.

При цьому журналістка звернула увагу на те, що багато хто туди прийшли без масок, наплювавши на карантинні обмеження.

"Зрозуміло, що для Олі цей концерт не був безкоштовним, їй заплатили політики, тому що в Україні скоро вибори. Ви багато бачите там людей в масках? Ні, тому що на вулиці важко в масці, хоча в приміщеннях і в скупченні людей маска необхідна. Проте людині можна потерпіти півроку без концертів",- висловилася журналістка.

Влащенко також присоромила співачку, так як збирати натовп під час пандемії і карантину, на її думку, було неправильним рішенням.

"Чомусь хочеться сказати: Оль, ну ти ж не вмираєш та пухнеш з голоду, у тебе все в порядку, у тебе чоловік бізнесмен. Ти ж не перукарка, яка живе на свою зарплату, ти не продавщиця. Ну можна було ж і потерпіти трошки, а не збирати в період зростаючої захворюваності covid-19 такий натовп?" - підсумувала Влащенко.

Нагадаємо, харківська влада злякалася незручних питань про концерт Полякової.

Як повідомляла Politeka, життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.

Також Politeka писала, що Оля Полякова потрапила в кримінальну справу і записала екстрене звернення.