Політичний аналітик Тарас Чорновіл в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" заявив, що за затриманим у Мінську Романом Протасевичем могло бути стеження, однак він не очікував, що його постать настільки значуща, що будуть робити таку спецоперацію.

“Стеження могло бути. Для стеження головне просто мати там резидентуру. Людина, яка працює публічно, тут ця людина виїхала. Я так розумію, в Афіни він (Роман Протасевич, - ред.) виїхав на відпочинок зі своєю нареченою. Відстежити - російські спецслужби можуть це зробити елементарно… Я думаю, що він не очікував такого результату. Він не вважав, що його постать настільки значуща, що для нього будуть робити таку спецоперацію”, - сказав Тарас Чорновіл.

Він зазначив, що ніхто не міг подумати про те, що таке станеться. До того, як Росія збила в Україні малайзійський Boeing - таких речей відбутися не могло.

“Білорусь зробила те, що називається акт піратства саме заради піратства. В цьому є особливість”, - додав Чорновіл.

Як повідомляла Politeka , Карасьов пояснив, що літак з Протасевичем посадили у приклад іншим протестантам .