Як підібрати персонал так, аби це було передусім розумне поєднання? На цю тему міркує перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран у програмі «А як насправді?» з Мирославою Бобровською.
Експерт стверджує, що сьогодні в Україні можна спостерігати повернення до колишнього методу набору персоналу: багаж досвіду і ентузіазм молодості.
Принагідно Непран розповідає про початки своєї роботи в Міністерстві економіки. Йому самому тоді було років 30, але заступнику було на 20 років більше. «І це був хороший колектив тоді. Початок 90-тих, іще коли старі держпланівці. Нині це був ідеальний колектив. Коли ти давав доручення, ти міг не перевіряти», - міркує Непран.
За словами експерта, тоді в персонал людей дійсно відбирали і вони прекрасно знали Україну. Він пояснює, як це працювало: досвідчені люди вчили молоде покоління, яке приходило на роботу.
Тобто, підкреслює Непран, маємо розумне поєднання досвіду з ентузіазмом. «Набрати усіх молодих — і що далі? Треба розумне поєднання. Я не кажу, що навколо одні негідники податкові. Як у будь-якій структурі, є різні люди», - підсумовує він.
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