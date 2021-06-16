Как подобрать персонал так, чтобы это было прежде всего разумноесоединение? На эту тему рассуждает первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.

Эксперт утверждает, что сегодня в Украине можно наблюдать возвращение к прежнему методу набора персонала: багаж опыта и энтузиазм молодости.

Попутно Непран рассказывает о начале своей работы в Министерстве экономики. Ему самому тогда было лет 30, но заместителю было на 20 лет больше. «И это был хороший коллектив тогда. Начало 90-х, еще когда старые госплановцы. По сегодняшним временам это был идеальный коллектив. Когда ты давал поручения, ты мог не проверять», - рассуждает Непран.

По словам эксперта, тогда в персонал людей действительно отбирали и они прекрасно знали Украину. Он объясняет, как это работало: опытные люди учили молодое поколение, которое приходило на работу.

То есть, подчеркивает Непран, имеем разумное сочетание опыта с энтузиазмом. «Набрать всех молодых - и что дальше? Надо разумное сочетание. Я не говорю, что вокруг одни негодяи налоговые. Как в любой структуре, есть разные люди», - заключает он.

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