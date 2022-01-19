Як передає Politeka.net з посиланням на Super, чоловік помер у лікарні 19 січня, а подія з його участю сталася 18 січня. Як стало відомо, 37-річний актор зіткнувся з лижником на гірськолижній трасі на півдні Франції. Приблизно через годину після події його доставили на вертольоті в лікарню, але лікарям не вдалося врятувати актора.

Пізніше директор гірськолижного курорту Ла Розьєр заявив, що під час зіткнення Гаспар Ульєль був без шолома. Саме зіткнення не було небезпечним, оскільки другий лижник серйозно не постраждав. Більш того, він перебував поруч з актором до тих пір, поки не приспіла допомога.

Відзначимо, що у актора залишилася дівчина і шестирічний син. Він був відомий широкій публіці за роллю Ганнібала, а також фільмів «Довгі заручини» і «Париж, я люблю тебе». Також актор зіграв в серіалі "Місячний лицар", який з'явиться на екранах в 2022 році.

Нагадаємо, що померла зірка реаліті-шоу "вагітна в 16":"Сім'я зреклася".

Як повідомляла Politeka, у лікарні помер відомий музикант: серце зупинилося в 39 років.

Також Politeka писала, що померла світова легенда:"у багатьох речах він був...".