Уже больше недели, как нет в этом мире известной советской и российской актрисы Ольги Шрамко, однако объявлено об этом было только сейчас.

Как пишет Politeka.net, актриса умерла 13 января 2022 года в возрасте 57 лет.

Известно, что Ольга Шрамко долги годы вела борьбу с тяжелой болезнью, однако недуг оказался сильнее.

Коллеги актрисы нзывают ее уход огромной и невосполнимой утратой.

«Ольга Юрьевна Шрамко была настоящим интеллигентом, умеющим делиться своими знаниями, слушать и чувствовать своего собеседника или находящуюся перед ней аудиторию. Она была необыкновенно обаятельным человеком, с которым легко было работать. Скорбим и молимся. Царство Небесное!», - сообщили ее коллеги.

Ольга Шрамко началась снимать в кино в 1986 году.

Она была задействована в таких фильмах, как "Трава зелена", "Зойкина квартира" по Булгакову, "Женщина дня" с Аликой Смеховой, детектив "Клещ". Последней экранной работой Шрамко стал важнейший фильм некрореализма "Папа, умер Дед Мороз" - культовая лента Юфита и Маслова.

Пользователи сети выражают глубокую скорбь по умершей актрисе.

"Как жаль, что так рано уходят такие умные, увлеченные и творческие люди! Вечная память!",

" Какая трагическая новость

Позитивный, отзывчивый человек, грамотный методист

Соболезнования родным",

" Царствие Небесное и Вечный покой новопреставленной рабе Божьей Ольге!", - пишут в сети.

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