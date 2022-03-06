Жителі українських міст, які тимчасово окупували російські загарбники, влаштовують масові протести 6 березня. Зокрема проти окупантів виступили жителі Херсона, Нової Каховки та Новоолексіївки, пише Politeka.net.

Учасники акцій викладають відео в мережі.

Люди заповнили всю центральну площу в Новій Каховці. Вони тримають в руках укаїнські прапори і вигукують «Путін х..ло", " російський корабель, йди на...", "Нова Каховка-це Україна".

м. Нова Каховка, Херсонська область. Майорять українські прапори. Мешканці не бажають підкорятися окупантам. #stoprussia

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/2wsCM6sCt1 — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) March 6, 2022

Вийшли на протест і в Херсоні. Жителі міста заповнили центральну площу навпроти Херсонської адміністрації.

Також у соцмережі з'явилося відео з Новоолексіївки Генічеського району Херсонської області. Там можна помітити крім прапорів України також багато прапорів кримських татар.

Новоолексіївка ось зараз. Кінцевий залізн пункт на адмінмежі з Кримом до війни, КПП Чонгар. Море кримських татар



Через нього курсують колони техніки, сюди росіяни звозять поранених з-під Мелітополя й Херсона, тут же їхні перевалочні бази в адмінбуд. Людям все одно, це їхня земля pic.twitter.com/GlFv0hV5NV — Alona Savchuk (@al_savchuk) March 6, 2022

У Каланчаку поруч з Кримом люди зібралися на площі з прапорами.

Жителі Каланчака кричать російським загарбникам: "Ідіть з нашої землі!"

Нагадаємо, ЗСУ зупинили колони ворожої техніки на новому напрямку: "намагалися висунутися в сторону...."

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