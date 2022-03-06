Жителі українських міст, які тимчасово окупували російські загарбники, влаштовують масові протести 6 березня. Зокрема проти окупантів виступили жителі Херсона, Нової Каховки та Новоолексіївки, пише Politeka.net.

Учасники акцій викладають відео в мережі.

Люди заповнили всю центральну площу в Новій Каховці. Вони тримають в руках укаїнські прапори і вигукують «Путін х..ло", " російський корабель, йди на...", "Нова Каховка-це Україна".

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Вийшли на протест і в Херсоні. Жителі міста заповнили центральну площу навпроти Херсонської адміністрації.

Також у соцмережі з'явилося відео з Новоолексіївки Генічеського району Херсонської області. Там можна помітити крім прапорів України також багато прапорів кримських татар.

У Каланчаку поруч з Кримом люди зібралися на площі з прапорами.

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