Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк розповів про ситуацію в Київській області.
Так, за його словами із заяви в телеграм-каналах, в Славутичі ситуація стабілізувалася, пропонується організація гуманітарного коридору з міста. Інформація про загиблого місцевого населення перевіряється;
"Довга" комендантська година в Києві була скасована, раніше планувалося убезпечити жителів через загрозу діяльності диверсійних груп « " але ситуація стабілізована і немає доцільності створювати зайву соціальну напругу»;
На даний момент окупанти намагаються перегрупуватися і провести наступ на місто, українські захисники працюють активно над тим, щоб відтіснити ворога від кордонів столиці.
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Також стало відомо, що російські окупанти обстріляли місто Боярка, Київська область. Про це повідомила Київська обласна прокуратура у себе в тг-каналі.
"В результаті обстрілу Боярки на Київщині поранено 4 мирних жителя , в тому числі дитина-розпочато досудове розслідування Фастівська окружна прокуратура почала кримінальні провадження за фактом обстрілу окупаційними військами міста Боярка", - повідомили у відомстві.
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