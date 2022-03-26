На даний момент окупанти намагаються перегрупуватися і провести наступ на місто.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк розповів про ситуацію в Київській області.

Так, за його словами із заяви в телеграм-каналах, в Славутичі ситуація стабілізувалася, пропонується організація гуманітарного коридору з міста. Інформація про загиблого місцевого населення перевіряється;

"Довга" комендантська година в Києві була скасована, раніше планувалося убезпечити жителів через загрозу діяльності диверсійних груп « " але ситуація стабілізована і немає доцільності створювати зайву соціальну напругу»;

На даний момент окупанти намагаються перегрупуватися і провести наступ на місто, українські захисники працюють активно над тим, щоб відтіснити ворога від кордонів столиці.

Також стало відомо, що російські окупанти обстріляли місто Боярка, Київська область. Про це повідомила Київська обласна прокуратура у себе в тг-каналі.

"В результаті обстрілу Боярки на Київщині поранено 4 мирних жителя , в тому числі дитина-розпочато досудове розслідування Фастівська окружна прокуратура почала кримінальні провадження за фактом обстрілу окупаційними військами міста Боярка", - повідомили у відомстві.

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