Він сам розуміє ситуацію і не збирається продовжувати діючий контракт.

Російські окупанти обговорюють способи якнайшвидшого повернення з війни. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, публікуючи запис перехопленої розмови одного із загарбника з батьком.

На записі батько пояснює своєму синові-окупанту, як можна швидше повернутися додому:

"Якщо знову почнуть умовляти. Там просто хлопці... дзвонили їм. Говорили, що полк розформували. Посадили багатьох. Кого в комендатуру, кого в прокуратуру. Не вірте цим казкам взагалі. "Садіть" говори і все".

У відповідь окупант погоджується і заявляє, що ніяких паперів не підписуватиме. За його словами, він сам розуміє ситуацію і не збирається продовжувати діючий контракт:

"Так, я знаю, не хвилюйся. Мені воно не потрібно. Кажу, нічого не підпишу. Нікуди мене не повезуть. Повезуть - п ... й отримають. Сидітимуть. І буде у нього нижче мого звання, буде не адмірал. "Півень" на зоні буде".

Нагадаємо, що можливості армії рф знижуються, окупанти зіткнулися з масою проблем.

Як повідомляла Politeka, в рф вже закінчуються місця на кладовищах.

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