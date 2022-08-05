Станом на 4 серпня на пенсійні виплати спрямовано 13,5 млрд грн, в тому числі 3,5 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 10 млрд грн – через уповноважені банки.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Пенсійний Фонд, уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

Крім того, АТ “Укрпошта” вже розпочато доставку пенсійних виплат за серпень.

Нагадаємо, виплата та доставка пенсій за липень здійснюється відповідно до законодавства починаючи з 4 серпня.

Додамо, що Укрпошта припинила обслуговувати українців на тимчасово окупованих територіях.

Так, з 1 серпня, вперше з 24 лютого, Укрпошта працює лише на території, підконтрольній Україні. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

«незважаючи на всі перешкоди і завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема у Запоріжжі, а раніше у Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти. Але робити це більше немає можливості", – повідомив керівник Укрпошти.

Це пов'язане із значною загрозою життю працівників та загрозами пограбувань із боку російських військових.

"Вони не дають нам доставляти пенсії, тому що їм потрібно зібрати номери паспортів від пенсіонерів для "референдумів" в обмін на пенсії у "дерев'яній валюті" звичним для них шантажем", – заявив Смілянський.

Додамо, раніше близько 300 тисяч пенсіонерів на окупованих територіях отримували свою пенсію через "Укрпошту", а тепер ці кошти переказуватимуть до Ощадбанку, де гроші будуть перебувати 30 днів.

Нагадаємо, Україна готується до найважчого опалювального сезону.

Також повідомлялось, що підвищувати пенсійний вік не планується.

Тим часом продовжується маштсбна евакуація мешканців Донецької області.