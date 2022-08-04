Про це міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи свою ініціативу щодо надання громадянам можливості додаткових добровільних соціальних внесків, міністр висловила впевненість, що люди до неї долучаться.

"Багато з тих, хто перемістився тимчасово за кордон, сьогодні у відпустках без збереження заробітної плати, тому за них не нараховується ЄСВ, їхній страховий стаж не йде. Тому вони можуть заплатити такий внесок із їхніх доходів за кордоном, особливо якщо вони там працюють, щоби продовжити свій страховий стаж і вчасно, після повернення, вийти на пенсію", — пояснила міністр.

Також, за словами політика, є сім’ї, де не всі члени родини працюють, і вони мають проблему при виході на пенсію. Тому вже підготовлено законопроект, який передбачає, що чоловік і дружина могли між собою домовитися, щоб той, хто працює, сплачував за іншого ЄСВ, або ж запезпечені діти могли доплатити мінімальні внески за своїх батьків.

Жолнович також наголосила, що уряд не планує підвищувати пенсійний вік в Україні.

"Ми не будемо його підвищувати. Все підвищення уже прописано до 2028 року, воно і так відбувається, але не віку, а стажу. Залежно від того, який у людини страховий стаж, так вона може й вийти на пенсію", — заявила вона.

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