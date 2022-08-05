По состоянию на 4 августа на пенсионные выплаты направлено 13,5 млрд грн, в том числе 3,5 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 10 млрд грн – через уполномоченные банки.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Пенсионный Фонд, уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.

Кроме того, АО "Укрпочта" уже начата доставка пенсионных выплат за август.

Напомним, выплата и доставка пенсий за июль проводится в соответствии с законодательством начиная с 4 августа.

Добавим, что Укрпочта перестала обслуживать украинцев на временно оккупированных территориях.

Так, с 1 августа, впервые с 24 февраля, Укрпочта работает только на территории, подконтрольной Украине. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

«Несмотря на все препятствия и благодаря героической работе наших работников, в частности, в Запорожье, а раньше в Херсоне, мы выплачивали сотни тысяч пенсий, принимали и перечисляли платежи за коммунальные услуги, а также доставляли продукты. Но делать это больше нет возможности», – сообщил руководитель Укрпочты.

Это связано со значительной угрозой для жизни работников и угрозами ограблений со стороны российских военных.

"Они не дают нам доставлять пенсии, потому что им нужно собрать номера паспортов от пенсионеров для "референдумов" в обмен на пенсии в "деревянной валюте" привычным для них шантажом", – заявил Смелянский.

Добавим, ранее около 300 тысяч пенсионеров на оккупированных территориях получали свою пенсию через "Укрпочту", а теперь эти средства будут переводить в Ощадбанк, где деньги будут находиться 30 дней.

Напомним, Украина готовится к самому тяжелому отопительному сезону.

Также сообщалось, что повышать пенсионный возраст не планируется.

Тем временем продолжается масштабная эвакуация жителей Донецкой области.