Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку пощастить наприкінці тижня до 22 вересня 2024 року.

П'ять астрологічних знаків починають тиждень на потужній ноті з Повного Місяця Місячного затемнення 17 вересня.

Стережіться деяких значних коливань енергій. І переконайтеся, що ви не робите жодних ритуалів прояву в день місячного затемнення, тому що затемнення часто створюють несподівані події поряд з тим, що ви бажаєте.

Названо п'ять знаків Зодіаку, яким пощастить наприкінці тижня:

Овен

Овен, енергія цього тижня для вас дуже пронизлива. Направте свої погляди те, чого ви дійсно хочете, і це буде вашим. Космічні сили сильно підтримують вас у цей час. Перша половина тижня, особливо, буде періодом успіху, великих досягнень, викреслених з вашого списку віх та багато іншого.

Друга половина закликає вас створити противагу, більше схилившись до кохання та товариства з вашими близькими. Чи це романтичні чи платонічні відносини, нехай якісний час стане тут керівним принципом. Якщо ви це зробите, на вас чекають лише незвичайні враження!

2. Лев

Лев, енергія цього тижня для тебе – це знання свого серця та максимальне використання своїх талантів без самосаботажу чи страхів, які тебе стримують. Щодня буде додавати нову цеглу до великої мети, яку ти хочеш завоювати чи побудувати.

Друга половина тижня застерігає тебе від самозаспокоєності чи дозволу скептикам чи критикам відмовити тебе від твого шляху. Не всі зрозуміють, що ти намагаєшся створити чи збудувати. Але поки в твоїй душі сильний резонанс із цим шляхом, ти знатимеш, що він правильний для тебе. Космічні сили прикриють твою спину!

3. Діва

Діва, енергія цього тижня для вас полягає у підтримці правильного балансу між головою та серцем. Якщо ви зможете це зробити, особливо в першій половині тижня, ви знайдете свої благословення у найнесподіваніших місцях. Для деяких це також включатиме усвідомлення червоних прапорців у вашому особистому оточенні, а іноді навіть усередині вас самих, які можуть перешкодити вашому зростанню.

Друга половина залежатиме від дій, вжитих у першій. Так що якщо все буде розвиватися чудово, ви знайдете багато можливостей для взаємодії з вашими близькими тут, а також зробите більше для своїх особистих цілей. Продовжуйте підтримувати правильний баланс між головою та серцем, і позитив пошириться і на наступний тиждень.

4. Стрілець

Стрілець, енергія цього тижня для вас смілива та прекрасна. Перша половина закликає вас діяти з любов'ю та співчуттям скрізь, де ви можете, і дивитися на загальну картину, звертаючись до світу та думаючи про свої мрії. Ведення щоденника напевно може допомогти в останньому.

Друга половина буде для вас дивнішою. Ваші страхи раптово вийдуть на поверхню і вимагатимуть, щоб ви зайнялися ними. Однак їхнє придушення буде контрпродуктивним. Натомість будьте хоробрими і займіться ними безпосередньо. Ви відкриєте приховані благословення на цьому шляху.

5. Риби

Риби, енергія цього тижня для вас сповнена веселощів і захоплення! Пориньте у це, і ви залучите лише найкращі враження для себе. Перша половина тижня буде майже святковою, навіть якщо ви не знаєте, як це станеться. Приготуйтеся до того, що вас здивують якнайкраще, коли ви пройдете кілька важливих етапів. Друга половина тижня поки що під питанням.

Ви можете написати власну долю тут і зробити її шедевром. Так що будьте свідомі того, чого ви дійсно хочете, щоб ви могли втілити свої бажання в життя і налаштуватися на радість!

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