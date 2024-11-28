Наприкінці 2024 року епоха Нової Республіки у «Зоряних війнах» продовжиться з виходом серіалу «Кістяк Команди», в якому розповідається про групу дітей, які заблукали в незвіданому космосі.

Серіал "Зоряні війни: Кістяк Команди" розповість історію чотирьох дітей, які шукають свою рідну планету після того, як заблукали в галактиці, а також про дивних інопланетян та небезпечні місця, з якими вони стикаються під час своєї пригоди.

Зіркові війни збираються зважати на свою власну міфологію з новим серіалом "Кістяк Команди".

Майбутній серіал "Зоряні війни: Кістяк Команди", який слідує за групою дітей у подорожі по галактиці, звучить так, ніби воно порине у сприйняття джедаєв його молодими персонажами.

«Ми хотіли донести ідею про те, що ці діти чули про джедаїв та історії про боротьбу добра зі злом, подібно до того, як на нашій планеті ми чуємо чарівні казки чи історії про короля Артура та лицарів Круглого столу», — розповів один із творців серіалу. Кріс Форд виданню The HoloFiles.

Як і все, що стосується "Зоряних війн" у наші дні, ви зможете подивитися "Зоряні війни: Кістяк" на Disney+, коли він вийде цього року.

Прем'єра серіалу "Зоряні війни: Кістяк Команди" відбудеться 3 грудня 2024 року на каналі Disney Plus і буде присвячена сімейному різдвяному сезону, про який повідомлялося кілька місяців тому.

Нещодавно режисер 3-го сезону «Мандалорця» (і «Смерчів») Лі Айзек Чунг натякнув, що новий серіал Зіркові війни: Кістяк Команди буде «дуже дитячим у чудовому розумінні», підтвердивши, що в ньому є багато того, що зробило фільмографію Джона Воттса такий особливий.

«Я сподіваюся, що він справді зачепить сім'ї, і сім'ї захочуть провести багато часу з цим шоу», - додав він.

Джерело: space.com.

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