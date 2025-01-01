«Різдвяна історія» та «Один удома» — класика, але цей список кумедних, романтичних та анімаційних святкових фільмів пропонує кілька чудових альтернатив.

Приготуйтеся зустріти Новий рік 2025 з кіномарафону, присвяченого натхненню, святкуванню та новому початку.

Топ фільмів для перегляду у Новий рік, відсвяткуйте з родиною, друзями та коханими.

Що подивитися на новорічні свята, добірка для початку 2025 року:

1. На передньому краї (1992)

Цей фільм плавно переходить у Новий рік із дозою романтики та витівок із фігурним катанням. Він про протилежності Кейт, фігуристці, і Дазі, хокеїсту, які об'єднуються, щоб виграти олімпійське золото. Подивіться на це поєднання гумору, рішучості та хвилювання нових починань, що ідеально підходить для зустрічі Нового року.

2. День бабака (1993)

Білл Мюррей відіграє головну роль у цій класиці, де синоптик знову і знову переживає той самий день. Це дотепна, зворушлива історія про другий шанс і самовдосконалення. Це чудове нагадування про те, що зміни починаються з найменших кроків. Ідеально підходить для Нового року, залишить вас з посмішкою та деякими цінними життєвими уроками.

3. 50 перших поцілунків (2004)

Адам Сендлер і Дрю Беррімор об'єднуються в цій милій, кумедній історії про кохання та пам'ять. Йдеться про те, щоб кожен день був важливим і щоб кожен момент був цінний. Цей фільм, дія якого відбувається на Гаваях, несе в собі надихаюче послання про прийняття нового та пошук кохання та ідеально підходить для перегляду у Новий рік.

4. Коли Гаррі зустрів Саллі (1989)

Цей класичний роман досліджує питання: чи можуть чоловіки і жінки коли-небудь бути по-справжньому друзями? часу із наближенням Нового року.

5. Про час (2013)

Цей зворушливий фільм обертається довкола подорожі в часі, але фокусується на важливих моментах життя. Це чудове нагадування про те, що потрібно цінувати кожен день і максимально використати відведений нам час. З темами любові, сім'ї та вдячності справжньому, це ідеальний фільм, щоб розпочати новорічне рішення жити повним життям.

6. Переддень Нового року (2011)

Цей зірковий фільм переплітає різні новорічні історії, демонструючи любов, надію та магію нових починань. З душевними моментами і гарною атмосферою, це ідеальний фільм для перегляду, коли годинник б'є північ, нагадуючи нам про силу рішень і радість нових починань.

7. Свято (2006)

Дві жінки з різних країн змінюються будинками на час відпустки та знаходять несподіваний роман. Цей позитивний фільм поєднує гумор, романтику та самопізнання, пропонуючи чарівну втечу, яка святкує нові пригоди та можливості, які з'являються, коли виходиш із зони комфорту.

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