Масляну за традицією святкують в останній тиждень перед Великоднем постом.

Свято Масляної пов'язують з Великоднем і з приходом християнства на українські землі.

У період Масляної віруючі готуються до посту.

Страви та випічку на Масляну готують саме з сиром, яйцями та маслом.

Традиційними стравами на Масляну здавна були млинці та вареники, їх добре поливали маслом, тому назва свята – Масляна чи Масляна.

Приготування млинців — головний атрибут Масляної, вони символізують сонце, яке поступово починає розігрівати землю після холодної зими.

На Масляну влаштовують народні танці, співи, катання на санках, ігри та змагання.

В деяких областях України відбуваються обряди спалювання опудала - це символізує прощання з холодом і злим духом зими.

Свято Масляниці традиційно відзначається протягом останнього тижня перед Великим постом, дати його святкування варіюються в залежності від календаря, за яким проводяться розрахунки.

Для парафіян Православної Церкви України (ПЦУ), потрібно знати, коли відзначати Масляну за новоюліанським календарем у 2025 році.

Коли починається Масляна 2025?

Цього року Масляниця потрапляє на тиждень з 24 лютого по 2 березня.

Свято Масляної триває 7 днів, а потім починається найсуворіший і найдовший пост року.

Період залежить від дати Великодня, тож має перехідні дати.

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