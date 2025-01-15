Свято Масляної пов'язують з Великоднем і з приходом християнства на українські землі.
У період Масляної віруючі готуються до посту.
Страви та випічку на Масляну готують саме з сиром, яйцями та маслом.
Традиційними стравами на Масляну здавна були млинці та вареники, їх добре поливали маслом, тому назва свята – Масляна чи Масляна.
Приготування млинців — головний атрибут Масляної, вони символізують сонце, яке поступово починає розігрівати землю після холодної зими.
На Масляну влаштовують народні танці, співи, катання на санках, ігри та змагання.
В деяких областях України відбуваються обряди спалювання опудала - це символізує прощання з холодом і злим духом зими.
Свято Масляниці традиційно відзначається протягом останнього тижня перед Великим постом, дати його святкування варіюються в залежності від календаря, за яким проводяться розрахунки.
Для парафіян Православної Церкви України (ПЦУ), потрібно знати, коли відзначати Масляну за новоюліанським календарем у 2025 році.
Коли починається Масляна 2025?
Цього року Масляниця потрапляє на тиждень з 24 лютого по 2 березня.
Свято Масляної триває 7 днів, а потім починається найсуворіший і найдовший пост року.
Період залежить від дати Великодня, тож має перехідні дати.
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