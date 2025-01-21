Вона зазначила, що хоч забирати мобільні телефони заборонено, є інші обмеження, пов’язані з режимом роботи ТЦК.

Працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) не мають права конфіскувати мобільні телефони військовозобов’язаних, однак вони можуть обмежити доступ до них у певних ситуаціях.

Про це під час пресконференції 14 січня повідомила заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві, Лариса Козак.

Вона зазначила, що хоч забирати мобільні телефони заборонено, є інші обмеження, пов’язані з режимом роботи ТЦК.

«Одразу хочу підкреслити, що забирати мобільні телефони у військовозобов’язаних представники ТЦК не мають прав», — заявила Козак.

Водночас, вона пояснила, що приміщення ТЦК є режимними об’єктами, тому керівництво має право встановлювати правила користування мобільними пристроями, зокрема визначати спеціальні зони для спілкування.

«У кожному ТЦК повинні бути спеціально визначені місця для спілкування, де користування мобільними телефонами дозволено», — додала майор.

Також заступниця начальника РТЦК та СП зауважила, що в деяких кабінетах Територіальних центрів комплектування діють суворі обмеження щодо використання телефонів через спеціальне обладнання та можливості електромагнітного випромінювання.

«У таких приміщеннях навіть ми не маємо права користуватися мобільними телефонами», — підсумувала Лариса Козак.

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