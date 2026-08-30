Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 31 серпня по 6 вересня охоплять десятки вулиць, які лишатимуться без електроенергії з 9:00 до 17:00. Про це повідомляє Запоріжжяобленерго.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на новий тиждень оприлюднило Запоріжжяобленерго — планові й ремонтні роботи на мережах триватимуть з 31 серпня по 6 вересня, щодня з 9:00 до 17:00.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 31 серпня по 6 вересня охоплюють чотири робочі дні. Без електрики лишатимуться житлові будинки та установи за наведеними нижче адресами.

31 серпня

З 9:00 до 17:00 знеструмлять: вул. Володимира Мономаха (Олександра Невського), вул. Добровольчих батальйонів, вул. Леоніда Жаботинського, вул. Михайла Гончаренка, вул. Пархоменка, вул. Початкова, вул. Сталеварів, пр. Соборний, вул. Скворцова.

1 вересня

З 9:00 до 17:00 без світла лишаться мешканці таких вулиць: вул. Аеродромна, вул. Аматорська, вул. Амбулаторна, вул. Ангарна, вул. Балка Попівка, вул. Барикадна, вул. Ботанічна, вул. Вагонна, вул. Васильєва, вул. Весела, вул. Волі, вул. Дирижабельна, вул. Енергодарська (Академіка Карпинського), вул. Зелена, вул. Індустріальна, вул. Історична, вул. Каштанова, вул. Компресорна, вул. Космічна, вул. Культурна, вул. Лазаретна, вул. Леоніда Каденюка (Чкалова), вул. Ливарна, вул. Літакова, вул. Механічна, вул. Міжнародна, вул. Молодіжна, вул. Нагірна, вул. Оранжерейна, вул. Павлокічкаська, вул. Перемоги, вул. Польова, вул. Промислова, вул. Реконструктивна, вул. Садова, вул. Святоволодимирівська (Калініна), вул. Снайперська, вул. Степова, вул. Столярна, вул. Тополіна, вул. Фізкультурна, вул. Чорноморська, вул. Юрія Баранніка (Серафимовича), вул. Ясельна, пр. Соборний, бул. Вінтера, вул. Дніпрогесівська.

2 вересня

З 9:00 до 17:00 відключать: вул. Авіаторів (Волгодонська), вул. Аматорська, вул. Архипа Куїнджі (Сурікова), вул. Василя Діденка (Боженка), вул. Вольська, вул. Вячеслава Зайцева (Лермонтова), вул. Герхарда Ремпеля (Дибенка), вул. Голди Меїр (Сусаніна), вул. Дітріха Тіссена (Ліхачова), вул. Доблесна, вул. Довженка, вул. Івана Виговського (Волоколамська), вул. Капустяна, вул. Карпатська (Анапська), вул. Клінічна, вул. Коксобудівна, вул. Комбінатська, вул. Компресорна, вул. Леоніда Бикова (Тимурівська), вул. Лиманська, вул. Лірична, вул. Маєткова (Московська), вул. Мартенівська, вул. Насосна, вул. Олександрівська, вул. Павла Чубинського (Панфьорова), вул. Павлокічкаська, вул. Памірська, вул. Паторжинського, вул. Перемоги, вул. Посадочна, вул. Прокатна, вул. Профспілкова, вул. Семеренка, вул. Серікова Сергія (Комсомольська), вул. Соняшникова (Миколи Руднєва), вул. Ферганська, вул. Фільтрова, вул. Чавунна, вул. Чорнобаївська (Іртишська), вул. Шенвізька (Леженка), пр. Соборний, пров. Березневий (Мартовский), пров. Водонапірний, пров. Замковий (Якутський), пров. Тупиковий, пров. Хлібосольний (Млиновий), вул. Абрагама Коопа (Істоміна), вул. Аскольдова (Пожарського), вул. Героїв 37-го батальйону (Шушенська), вул. Гребінки (Рози Люксембург), вул. Дубовця, вул. Зачиняєва, вул. Кам'янсько–Дніпровська, вул. Куренева (Булавіна), вул. Лікарняна, вул. Міклея, вул. Остапа Вишні, вул. Піщана, вул. Фучика, пров. Пам'ятний, пров. Сріблястий.

3 вересня

З 9:00 до 17:00 знеструмлять: вул. Авіаторів (Волгодонська), вул. Антарктична (Космічна), вул. Вячеслава Зайцева (Лермонтова), вул. Геологічна, вул. Григоренка Петра, вул. Капустяна, вул. Клінічна, вул. Коксобудівна, вул. Комбінатська, вул. Луганська, вул. Мартенівська, вул. Музична, вул. Перемоги, вул. Прокатна, вул. Профспілкова, вул. Радіо, вул. Ракетна, вул. Романтична (Рязанська), вул. Рязанська, вул. Фортечна, вул. Чавунна, вул. Юності, пр. Соборний.

Енергетики нагадують, що час відновлення електропостачання може змінюватися залежно від складності робіт. Мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також уточнювати актуальну інформацію на офіційних ресурсах Запоріжжяобленерго.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Запоріжжі 26 та 27 серпня: опубліковано адреси затяжних знеструмлень.

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