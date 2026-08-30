З 1 вересня поїздка між Кам'янським і Дніпром подорожчає до 90 гривень. Це вже третє підвищення тарифу на цьому маршруті за останній рік.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області триває — вже з 1 вересня поїздка між Кам'янським і Дніпром коштуватиме 90 гривень.

Про новий тариф 28 серпня повідомив регіональний портал DMKD.DP.UA. Це вже третє підвищення вартості проїзду на цьому напрямку протягом останніх 12 місяців.

Чому тариф знову зростає

Серед імовірних причин подорожчання називають економічні чинники: здорожчання пального та збільшення експлуатаційних витрат транспортних підприємств, що обслуговують маршрут.

Один із найзавантаженіших маршрутів області

Напрямок Кам'янське — Дніпро вважають одним із найбільш завантажених у регіоні. Він щодня забезпечує сполучення для сотень пасажирів, які їздять між двома промисловими центрами області на роботу та у приватних справах.

Що зміниться для пасажирів

Для тих, хто регулярно користується цим маршрутом, нова ціна у 90 гривень означає помітне зростання витрат на щоденні поїздки. Оскільки тариф підвищують уже втретє за рік, пасажирам варто заздалегідь закладати більші суми на транспорт, особливо коли доводиться їздити щодня в обидва боки.

Новий тариф почне діяти з 1 вересня 2026 року — саме з цього дня поїздка між Кам'янським і Дніпром обійдеться у 90 гривень.

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