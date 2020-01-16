Александр Невзоров хлестко прошелся по выступлению президента РФ Владимира Путина на Федеральном собрании

В этом контексте он вспомнил один из цирковых номеров, который когда-то видел. Тогда циркового бобра подняли на жердочке под купол цирка, а он на огромной высоте, прямо над публикой долго и обильно мочился с высоты в восхищенные глаза зрителей.

Об этом он рассказал в издании Эхо Москвы.

Публицист признался, после выступления Владимира Путина не может избавиться от ощущения, что ежегодное послание президента РФ чертовски напоминало то бобровское шоу "с той только разницей, что наш бобер решил заменить цирк в конце номера".

В свойственной ему манере, наполненной сарказмом и сатирой, Невзоров прокомментировал выступление Владимира Путина на Федеральном собрании.

"Поповско-чиновничий мир, собравшийся на послание, он благоговейно хранил божью росу на лицах своих и хранит, судя по всему, на побледневших своих харях всё это до сих пор. Никаких более сильных впечатлений от послания нет", ― отметил Невзоров.

По мнению Невзорова, Путин своим выступлением окончательно испортил себе репутацию, настолько, что его даже в Освенцим уже не пустят.

"В результате всех своих фокусов Путин доигрался, и его не пускают теперь даже в Освенцим. Это же я как специалист по окончательной порче репутации могу сказать, что, вообще, надо было приложить очень серьезные усилия, чтобы не пускали даже в Освенцим", - резюмировал публицист.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.