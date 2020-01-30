Ведуча популярного американського шоу The Ellenshow Еллен Дедженерес оскандалилася, назвавши гпак "російським" танцем

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram американки.

Бурхливу реакцію аудиторії викликала помилку ДеДженерс, яка зарепостила відео з однією з російських сторінок з написом "Lookatthisrussian" ( "Подивіться на цих руських"). Однак на відео були зовсім не росіяни, а ансамль танцю України імені Павла Вірського.

В коментарях під повідомленням швидко з'явилися десятки коментарів незадоволених користувачів. ДеДженерс пояснили, що на відео не російський, а український колектив, який виконує український національний танець гопак.

"Ні!!! Це українська команда!!!", "Вони не росіяни. Вони українці", "Тренування української групи народного танцю. Зовсім не росіяни", "Елен Я твій найбільший шанувальник, але це український танець і ансамбль Вірський - всесвітньо відома українська танцювальна група", "Це Україна! Не Росія! Будьте уважні, будь ласка! Ми пишаємося нашою Національною танцювальною трупою Вірський!".

за день відео зібрало понад 3 млн переглядів, а під ним залишено понад 6 тис. коментарів. Багато з них залишили українці.

З роз'яснення до ДеДженерес і звернулося посольство України в США.

"Шановна Еллен, українці - великі шанувальники шоу Еллен Дедженерес. До вашого відома, відео, яке ви опублікували в Instagram, насправді є відомим танцем "Гопак", який є українським, а не російським. І будьмо чесними, росіяни ніколи так не станцюють. Наш український ансамбль танцю Вірського (Національний ансамбль танцю України ім.П.Вірського), який є на цьому відео, може довести це у вашій студії".

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