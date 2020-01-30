Ведущая популярного американского шоу The Ellenshow Эллен Дедженерес оскандалилась, назвав гпак "российским" танцем

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram американки.

Бурную реакцию аудитории вызвала оплошность ДеДженерс, которая зарепостила видео с одной из российских страниц с надписью "Lookatthisrussian" ( "Посмотрите на этих русских"). Однако на видео были вовсе не русские, а ансамль танца Украины имени Павла Вирского.

В комментариях под сообщением быстро появились десятки комментариев недовольных пользователей. ДеДженерс пояснили, что на видео не русский, а украинский коллектив, который исполняет украинский национальный танец гопак.

"Нет!!! Это украинская команда!!!", "Они не русские. Они украинцы", "Тренировка украинской группы народного танца. Совсем не русские", "Эллен Я твой самый большой поклонник, но это украинский танец и ансамбль Вирский - всемирно известная украинская танцевальная группа", "Это Украина! Не Россия! Будьте внимательны, пожалуйста! Мы гордимся нашей Национальной танцевальной труппой Вирски!".

Всего за день видео собрало более 3 млн просмотров, а под ним оставлено более 6 тыс. комментариев. Многие из них оставили украинцы.

С разъяснением к ДеДженерес обратилось и посольство Украины в США.

"Уважаемая Эллен, украинцы - большие поклонники шоу Эллен ДеДженерес. К вашему сведению, видео, которое вы опубликовали в Instagram, на самом деле является известным танцем "Гопак", который является украинским, а не русским. И будем честными, россияне никогда так НЕ станцуют. Наш украинский ансамбль танца Вирского (Национальный ансамбль танца Украины им.П.Вирского), который есть на этом видео, может доказать это в вашей студии".

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