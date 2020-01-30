Окупація Криму і Донбасу ще відгукнеться Російській Федерації
Під час лекції "Герої нашого часу і як ними стати" російський публіцист Олександр Невзоров зазначив, що будь-яка спроба пограбувати "сусіда по палаті" закінчується погано для злодія, як і окупація сусідньої країни.
Він також розповів, чим для агресорів може закінчиться анексія Криму, а також війна і окупація на Донбасі.
Він порівняв окупацію з крадіжкою у "сусіда по палаті", зазначивши, що можна спробувати щось вкрасти, але тільки якщо вас завтра виписують". Але ось, якщо окупант сам "на апараті штучної вентиляції легенів, то робити цього, як мінімум, не слід".
Адже такі маніпуляції закінчуються погано, спочатку викриттям, а потім і відключенням від кисневого апарату.
Він також висловив думку, що в ситуації з анексією Кримського півострова, Росія знову одягає шкуру пітекантропа, "рве з усім цивілізованим світом і обзаводиться тією лавиною проблем, з якою їй ніколи не впоратися".
Невзоров додав, що він не русофоб і щиро вірить в гідність Росії.
"Інша справа, що вони лежать не в області, щоб пограбувати сусіда і не в області того, щоб лякати когось іржавими ракетами, або наряджати всіх солдатів сталінської армії", - резюмував Невзоров.
Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.
Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.
Також Politeka писала, що Невзоров жорстко висловився про війну на Донбасі.