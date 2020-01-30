Окупація Криму і Донбасу ще відгукнеться Російській Федерації

Під час лекції "Герої нашого часу і як ними стати" російський публіцист Олександр Невзоров зазначив, що будь-яка спроба пограбувати "сусіда по палаті" закінчується погано для злодія, як і окупація сусідньої країни.

Він також розповів, чим для агресорів може закінчиться анексія Криму, а також війна і окупація на Донбасі.

Він порівняв окупацію з крадіжкою у "сусіда по палаті", зазначивши, що можна спробувати щось вкрасти, але тільки якщо вас завтра виписують". Але ось, якщо окупант сам "на апараті штучної вентиляції легенів, то робити цього, як мінімум, не слід".

Адже такі маніпуляції закінчуються погано, спочатку викриттям, а потім і відключенням від кисневого апарату.