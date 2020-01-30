Оккупация Крыма и Донбасса еще аукнется Российской Федерации

Во время лекции "Герои нашего времени и как ими стать" российский публицист Александр Невзоров отметил, что любая попытка ограбить "соседа по палате" заканчивается плохо для вора, как и оккупация соседней страны.

Он также рассказал, чем для агрессоров может закончиться аннексия Крыма, а также война и оккупация на Донбассе.

Он сравнил оккупацию с воровством у "соседа по палате", отметив, что можно попробовать что-то украсть, но только если "вас завтра выписывают". Но вот, если оккупант сам "на аппарате искусственной вентиляции легких, то делать этого, как минимум, не следует".

Ведь такие манипуляции заканчиваются плохо, сначала разоблачением, а потом и отключением от кислородного аппарата.