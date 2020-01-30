Оккупация Крыма и Донбасса еще аукнется Российской Федерации
Во время лекции "Герои нашего времени и как ими стать" российский публицист Александр Невзоров отметил, что любая попытка ограбить "соседа по палате" заканчивается плохо для вора, как и оккупация соседней страны.
Он также рассказал, чем для агрессоров может закончиться аннексия Крыма, а также война и оккупация на Донбассе.
Он сравнил оккупацию с воровством у "соседа по палате", отметив, что можно попробовать что-то украсть, но только если "вас завтра выписывают". Но вот, если оккупант сам "на аппарате искусственной вентиляции легких, то делать этого, как минимум, не следует".
Ведь такие манипуляции заканчиваются плохо, сначала разоблачением, а потом и отключением от кислородного аппарата.
Он также высказал мнение, что в ситуации с аннексией Крымского полуострова, Россия снова надевает шкуру питекантропа, "рвет со всем цивилизованным миром и обзаводится той лавиной проблем, с которой ей никогда не справиться".
Невзоров добавил, что он не русофоб и искренне верит в достоинство России.
"Другое дело, что они лежат не в области, чтобы ограбить соседа и не в области того, чтобы пугать кого-то ржавыми ракетами, либо наряжать всех в солдат сталинской армии", - резюмировал Невзоров.
Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.
Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.
Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.