Такий шматок льоду може нести небезпеку для кораблів.

Найбільший в світі айсберг відколовся від льодовика в Західній Антарктиді



Повідомлення про це опубліковано на сайті проекту MIDAS британського Університету Суонсі (Уельс), вчені якого вивчають зміни клімату в Західній Антарктиці і спостерігають за льодовиком Ларсена.



Колосальних розмірів айсберг, іменований А68, відколовся від льодовика ще влітку 2017 року, але не рухався все це час.



Вчені відзначають, що це один із самих великих айсбергів за всю історію спостережень. Його товщина досягає 200 метрів, а зарубіжні видання порівнюють його площу з розмірами штату Делавер (6500 кв. км) або з площею, на якій могли б розміститися два Люксембурга.

Варто відзначити, що айсберг, якій потопив знаменитий "Титанік", був вагою всього 450000 тонн, а от А68 важить 315 мільярдів тонн.

Але на даний момент відомо, що він рухається в північно-східному напрямку і майже досяг краю постійного морського льоду в океані.

Зараз морські течії і вітер змушують айсберг дрейфувати уздовж східного узбережжя Антарктичного півострова, а під час нинішнього літнього сезону швидкість дрейфу різко зросла.

Проте вчені впевнені, що коли айсберг вийде на океанські простори, вільні від льоду, він почне швидко руйнуватися.

Вчені говорять, що останнім часом клімат практично не змінився, але кількість льоду скорочується. На думку експертів, в стрімкому таненні льодовиків винен не глобальне потепління, як вважалося раніше.

Крім того, пожежі в Амазонії і Сибіру, ​​а також неймовірно висока температура повітря в Європі - теж не настільки сильно впливають на стан вічної мерзлоти в Антарктиді, як думали вчені до цього.

Передбачається, що основною причиною танення льодів є розлом на материку і вулканічна активність. Зовсім недавно в земній корі виявили тріщину, крізь яку пробивається радіація, що призводить до підвищення температури і відповідно до танення льоду.

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