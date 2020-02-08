Такой кусок льда может нести опасность для кораблей.

Крупнейший в мире айсберг откололся от ледника в Западной Антарктиде



Сообщение об этом опубликовано на сайте проекта MIDAS британского Университета Суонси (Уэльс), ученые которого изучают изменения климата в Западной Антарктике и наблюдают за ледником Ларсена.​



Колоссальных размеров айсберг, именуемый А68, откололся от ледника еще летом 2017 года, но не двигался все это время.



Ученые отмечают, что это один из самых больших айсбергов за всю историю наблюдений. Его толщина достигает 200 метров, а зарубежные издания сравнивают его площадь с размерами штата Делавер (6500 кв. км) или с площадью, на которой могли бы разместиться два Люксембурга.

Стоить отметить, что айсберг, которой потопил знаменитый Титаник, был весом всего 450000 тонн, а вот А68 весит 315 миллиардов тонн.

Но на данный момент известно, что он движется в северо-восточном направлении и почти достиг края постоянного морского льда в океане.

Сейчас морские течения и ветер заставляют айсберг дрейфовать вдоль восточного берега Антарктического полуострова, а во время нынешнего летнего сезона скорость дрейфа резко возросла.

Однако ученые уверены, что когда айсберг выйдет на океанские просторы, свободные от льда, он начнет быстро разрушаться.





Ученые говорят, что в последнее время климат практически не поменялся, но количество льда сокращается. По мнению экспертов, в стремительном таянии ледников виновато не глобальное потепление, как считалось ранее.

Кроме того, пожары в Амазонии и Сибири, а также невероятно высокая температура воздуха в Европе – тоже не настолько сильно влияют на состояние вечной мерзлоты в Антарктиде, как думали ученые до этого.

Предполагается, что основной причиной таяния льдов является разлом на материке и вулканическая активность. Совсем недавно в земной коре обнаружили трещину, сквозь которую пробивается радиация, что приводит к повышению температуры и соответственно к таянию льда.

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