Вчені втілили в життя ескіз невідомої роботи Леонардо да Вінчі

Про це повідомляє «Хвиля».

Як стало відомо, ще в 1502 році Леонардо да Вінчі зробив проект найдовшого в свій час мосту у світі - 280 метрів, ескізи якого були виявлені лише через 500 років.

Він так і не був побудований, але інженери Массачусетського технологічного інституту зробили зменшену модель моста, щоб побачити, як виглядав би проект легендарного генія.

Модель біля мосту да Вінчі включала 126 3D-друкованих блоків, з'єднаних разом для 32-дюймового довгого моста. Для будівництва мосту в той час використовувалися б лісу, щоб тримати камені на місці.

Інженери також провели випробування на стійкість мосту, імітуючи землетрус. Після всіх експериментів будова встояло.

Раніше ми повідомляли, що у Британської королівської колекції виявили невідомий прижиттєвий портрет Леонардо да Вінчі.

Малюнок помітили на аркуші паперу з підготовчими етюдами для пам'ятника, замовленого королем Франції.

Фахівці вважають, що його автором міг бути один з асистентів художника. Швидше за все, він намалював його незадовго до смерті да Вінчі в 1519 році.

Нагадаємо, вчені знайшли таємне послання у головній картині да Вінчі: ким виявився Ісус.

Як повідомляла Politeka, багатовікову таємницю Леонардо да Вінчі нарешті розгадали: «врятує світ».

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