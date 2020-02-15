Ученые воплотили в жизнь эскиз неизвестной работы Леонардо да Винчи
Об этом сообщает «Хвиля».
Как стало известно, еще в 1502 году Леонардо да Винчи сделал проект самого длинного в свое время моста в мире — 280 метров, эскизы которого были обнаружены только спустя 500 лет.
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Он так и не был построен, но инженеры Массачусетского технологического института сделали уменьшенную модель моста, чтобы увидеть, как выглядел бы проект легендарного гения.
Модель у моста да Винчи включала 126 3D-печатных блоков, соединенных вместе для 32-дюймового длинного моста. Для строительства моста в то время использовались бы леса, чтобы держать камни на месте.
Инженеры также провели испытание по устойчивость моста, имитируя землетрясение. После всех экспериментов строение устояло.
Ранее мы сообщали, что в Британской королевской коллекции обнаружили неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи.
Рисунок заметили на листе бумаги с подготовительными этюдами для памятника, заказанного королем Франции.
Специалисты полагают, что его автором мог быть один из ассистентов художника. Скорее всего, он нарисовал его незадолго до смерти да Винчи в 1519 году.
Напомним, ученые нашли тайное послание в главной картине да Винчи: кем оказался Иисус.
Как сообщала Politeka, многовековую тайну Леонардо да Винчи наконец разгадали: «спасет мир».
Также Politeka писала, что шедевр да Винчи загадочно исчез из Лувра.