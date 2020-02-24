Древнейшее в мире существо, возраст которого составляет около 185 миллионов лет, обнаружили археологи

Животное жило на Земле в юрский период, передают иностранные СМИ.

Раскопки проводились в британском Йоркшире на пляжах Уитби. Там археологи нашли несколько древних окаменелостей. Их возраст, по оценкам экспертов, составляет около 185 миллионов лет.

Найденные минералы чем-то похожи на шарики из вымышленной спортивной игры, которая фигурирует в фильме Гарри Поттера – квиддич. Находка являет собой блестящие камешки покрыты минералом, который по цвету напоминает золото. Позже было установлено, что это Клевирас - вымерший вид головоногих, у которых не было твердой раковины и существовали они в юрский период.

Стоит заметить, что для пляжа Уитби подобные находки - не редкость и чаще всего их можно обнаружить сразу же после шторма.

Напомним, ранее археологи обнаружили в Японии останки древней птицы.

По информации исследователей, кости существа, жившего около 120 млн лет назад, обнаружили в префектуре Фукуи возле города Кацуяма. Изучив останки, птицу назвали Fukuipteryx prima. Находка не является орнитоторацином, а также ее впервые обнаружили за пределами северо-восточного Китая.

Отмечается, что у птицы есть копчиковая кость из сросшихся задних хвостовых позвонков (пигостиль). Такая пластина имеется у современных видов.

Благодаря анализу удалось установить, что птица погибла в подростковом возрасте (возрастом менее одного года), она почти достигла зрелости скелета.

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