Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер на 92 году жизни

Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник. Об этом также пишет Reuters со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Мубарак умер в больнице спустя несколько недель после операции.

Отметим, близким другом его называл президент России Владимир Путин.

«…хочу еще раз подтвердить, что Египет – страна, с которой Россию связывают многолетние, очень близкие отношения, и мы рассматриваем Египет как нашего привилегированного партнера – особенно в ближневосточных, африканских делах. И, наконец, лично Вас, уважаемый господин президент, все мы рассматриваем как нашего близкого друга, которого связывают с нашей страной особые отношения, в том числе годы, проведенные здесь, в Москве, во время Вашей учебы», - вот так Путин приветствовал коллегу во время встречи в Москве в мае 2004 года.

Хосни Мубарак находился у власти в Египте с 1981 года. Его свергли с поста президента во время протестов весной 2011 года.

Кроме отставки президента протестующие требовали отмены чрезвычайного положения, борьбы с безработицей, увеличения минимальной заработной платы, решений проблем нехватки жилья, роста цен на продовольствие, свободу слова и повышения уровня жизни.

Во время протестов погибли 846 человек, более шести тысяч были ранены.

Под давленим массовых протестов вечером 11 февраля 2011 года Хосни Мубарак отбыл в Шарм-эш-Шейх и сложил с себя президентские полномочия, передав власть Высшему совету Вооруженных сил.

После отставки Хосни Мубарак с семьей находился под домашним арестом в своей резиденции в Шарм-эш-Шейхе на берегу Красного моря.

Мубарак был признан виновным в гибели демонстрантов во время январской революции 2011 года и коррупции. Однако потом суд снял с него все обвинения.

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