В РФ Ксенію Собчак запідозрили у зв'язку з іноземною розвідкою, провести перевірку з цього приводу вимагала партія Комуністи Росії

Підозри на адресу теледіви у комуністів виникли після її вчорашнього затримання на Луб'янці, де вона брала участь в одиночних пікетах у підтримку Івана Сафронова - екс-співробітника "Комерсанта", радника глави Роскосмосу, запідозреного ФСБ у державній зраді.

Виконавчий секретар ЦК партії Сергій Малинкович нагадав, що Сафронова ФСБ підозрює у зв'язках із розвідкою Чехії.

"Активність Собчак в тому випадку ... може свідчити про виконання їй чийогось завдання", - заявив політик.

На його думку, у Собчак не може бути доказів невинності Сафронова, тому вихід на пікет дуже ризикований - "може сісти в калюжу", якщо суд встановить його винність.

"Може бути, Собчак сама мала якесь відношення до шпигунської діяльності. Тоді мова може йти про агентурної групи", висловився політик.

Тому Комуністи Росії просять ФСБ вивчити всю біографію Собчак, починаючи з дитинства, порахувати, скільки разів вона відвідувала Чехію і що там робила, а також "володіє вона чеською мовою".

Відзначимо, не позаздриш і мужам Собчак. Комуністи Росії вирішили взятися і за них. Вимагають перевірити не тільки прикрасами, але також її чоловіка Костянтина Богомолова, і колишнього чоловіка Максима Витрогана.

"Перевірити стоїть і чоловіків Собчак", - переконаний Малинкович.

Собчак вже відреагувала на такі заяви. Її коментар з цього приводу був досить коротким: "Новий рівень пекла від комуністів"

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