В РФ Ксению Собчак заподозрили в связи с иностранной разведкой, провести проверку по этому поводу потребовала партия Коммунисты России

Подозрения в адрес теледивы у коммунистов возникли после ее вчерашнего задержания на Лубянке, где она участвовала в одиночных пикетах в поддержку Ивана Сафронова - экс-сотрудника "Коммерсанта", советника главы Роскосмоса, заподозренного ФСБ в госизмене.

Исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович напомнил, что Сафронова ФСБ подозревает в связях с разведкой Чехии.

"Активность Собчак в том случае ... может свидетельствовать о выполнении ей чьего-то задания", - заявил политик.

По его мнению, у Собчак не может быть доказательств невиновности Сафронова, потому выход на пикет очень рискован - "может сесть в лужу", если суд установит его виновность.

"Может быть, Собчак сама имела какое-то отношение к (шпионской) деятельности. Тогда речь может идти об агентурной группе", высказался политик.

Поэтому Коммунисты России просят ФСБ изучить всю биографию Собчак, начиная с детства, посчитать, сколько раз она посещала Чехию и что там делала, а также "владеет ли она чешским языком".

Отметим, не позавидуешь и мужам Собчак. Коммунисты России решили взяться и за них. Требуют проверить не только телеведущую, но также ее супруга Константина Богомолова, и бывшего мужа Максима Витрогана.

"Проверить стоит и мужей Собчак", - убежден Малинкович.

Собчак уже отреагировала на такие заявления. Ее комментарий по этому поводу был довольно коротким: "Новый уровень ада от коммунистов"

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