Российский писатель, журналист и публицист Саша Сотник спрогнозировал скорый распад РФ

По его словам, если российский президент Владимир Путин будет у власти еще ближайших 10-20 лет, то у страны все меньше шансов остаться в прежних границах.

Такое мнение он озвучил 2019 года в интервью Обозревателю.

"Еще пара-тройка лет путинизма, и распад России 100% станет неизбежным. После 2024 года все понесется с такой скоростью, что ее разорвет на части. Это будет небольшой территориальный буфер между Европой и Китаем, который поглотит все. Он и так поглощает Дальний Восток и Восточную Сибирь. Китай и США – это нынешний двулярный мир, а Россия – третий лишний", – уверен журналист.

По его мнению, в случае распада территории и тяжелейшего экономического кризиса, который последует за ним, россияне могут даже выменивать ядерное оружие на продовольствие. В то же самое время Запад будет пытаться себя обезопасить.

"В 90-е они же меняли нефть на продукты, а в будущем будут менять его на ядерное оружие. Жрать будет нечего, вот и будут “ножки Буша” привозить любую еду. Это будет единственная вещь, жизненно важная для россиян. Да и Запад будет пытаться обезопасить себя, чтобы оружие не досталось каким-то террористическим обезьянам", – подытожил Сотник.

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