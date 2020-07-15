Российский писатель, журналист и публицист Саша Сотник спрогнозировал скорый распад РФ
По его словам, если российский президент Владимир Путин будет у власти еще ближайших 10-20 лет, то у страны все меньше шансов остаться в прежних границах.
Такое мнение он озвучил 2019 года в интервью Обозревателю.
Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым: "Мало какую женщину устроит..."
Русская Кардашьян в ботфордах чуть не разорвала купальник пышным бюстом: на это можно смотреть вечно
ПриватБанк предупредил украинцев, вводятся новые правила оплаты: "На кассе больше не нужно..."
Раздетая Бузова расставила ноги и устроила такое, что стыдно теперь всем: "Колхоз"
"Еще пара-тройка лет путинизма, и распад России 100% станет неизбежным. После 2024 года все понесется с такой скоростью, что ее разорвет на части. Это будет небольшой территориальный буфер между Европой и Китаем, который поглотит все. Он и так поглощает Дальний Восток и Восточную Сибирь. Китай и США – это нынешний двулярный мир, а Россия – третий лишний", – уверен журналист.
По его мнению, в случае распада территории и тяжелейшего экономического кризиса, который последует за ним, россияне могут даже выменивать ядерное оружие на продовольствие. В то же самое время Запад будет пытаться себя обезопасить.
"В 90-е они же меняли нефть на продукты, а в будущем будут менять его на ядерное оружие. Жрать будет нечего, вот и будут “ножки Буша” привозить любую еду. Это будет единственная вещь, жизненно важная для россиян. Да и Запад будет пытаться обезопасить себя, чтобы оружие не досталось каким-то террористическим обезьянам", – подытожил Сотник.
Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
Также Politeka писала, что Сотник рассказал, когда Россия оставит Донбасс в покое