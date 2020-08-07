Российские пропагандистские СМИ активно распространяют фейк о том, что задержание в Беларуси "вагнеровцев" якобы было "подставой" со стороны украинских спецслужб

Как передает Politeka, об этом написал на своей странице в соцсети политический эксперт Бачо Корчилава.

"Хотите посмеяться. Российские телеканалы уже вовсю трубят, что задержание в Беларуси 33 "вагнеровцев" - это провокация украинских спецслужб. Главный посыл простой - 33 честных и порядочных патриота, которые защищали Донбасс, решили подзаработать по объявлению в интернете охранниками в Венесуэле. Объявления в интернете, оказывается, разместили украинские спецслужбы и подставили ни в чем не виновных россиян", - написал Корчилава.

Более того, по его словам, российские СМИ преподносят это как "попытку Украины поссорить Беларусь и Россию".

"И это они все долго, нудно и серьезно рассказывают по всем каналам", - добавил эксперт.

Как известно, в Беларуси задержали 33 российский боевиков из "ЧВК Вагнера". По данным белорусских силовиков, они приехали в Беларусь для дестабилизации ситуации в стране накануне выборов. Также стало известно, что часть из задержанных участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне "ЛНР" и "ДНР".

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