Президент Беларуси Александр Лукашенко использует боевиков ЧВК "Вагнер" против РФ

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил военный эксперт Эль Мурид на своей страничке в Facebook.



По его словам, якобы согласие передать российских боевиков Украине - это угроза для РФ.



"Репутационно передача на Украину даже части задержанных ударит по Кремлю - сомнений нет. На самих людей, безусловно, всем глубоко плевать", - отметил он.

Кроме того, эксперт уверен, что обострение отношений между Россией и Белоруссией развивается весьма динамично.

"Пик этого обострения придется на некоторый промежуток после 9 августа, когда в самой Белоруссии можно ожидать резкого ухудшения ситуации после оглашения итогов выборов. Вне всякого сомнения, что будет объявлено о победе Лукашенко", - отметил он.

По словам Мурида, позиции Лукашенко осложняются и он утрачивает возможность для маневра между Западом и Россией.

"Поэтому белорусский президент ищет варианты, как уравнять положение - и задержанные боевики (скорее всего, они, действительно, должны были транзитом ехать на одну из путинских авантюрных войн) становятся инструментом давления на Москву. Если так - то никого выдавать не будут, но угроза выдачи будет сохраняться до тех пор, пока обстановка не прояснится", - заключил эксперт.

Как известно, о задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Президент Владимир Зеленский уже провел переговоры со своим белорусским коллегой о передаче преступников Украине.

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