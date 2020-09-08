Курс російського рубля обвалився до позначки, якої не досягав вже більше чотирьох років
Як повідомляє Politeka.net, 7 вересня вартість національної валюти РФ впала до 90,03 рубля за євро. Такий показник зафіксували в ході торгів на Московській біржі, повідомляє "Діалог".
Такого сильного падіння рубля щодо євро не було вже з лютого 2016 року. Закономірно, що курс впав і в порівнянні з доларом-до 76,09 рублів за одиницю.
Ослаблення російської валюти зафіксували на тлі різкого подешевшання нафти, вартість якої знизилася до 41,9 долара за барель. Обвал курсу почався ще минулого тижня і збігся з повідомленнями про стан отруєного опозиційного політика Олексія Навального, який проходить лікування в Німеччині. У зв'язку з цією подією на Заході активно обговорюють введення нових антиросійських санкцій.
Розповніла Ані Лорак вразила виглядом без фотошопу після відпустки: "Навіщо приховувати було?"
Анджеліна Джолі прямо на вулиці засвітила форми без нижньої білизни: "Така гаряча"
Українців обклали податками і штрафами за житло, кому доведеться платити: "Щорічно по 25 тисяч гривень..."
Вихід на пенсію в 60-65 років під питанням, українців протверезили нововведеннями: "Якщо людина..."
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль поділився прогнозом щодо курсу валют по відношенню до української гривні. За його словами, в бюджет на наступний рік заклали вельми оптимістичні цифри:
"Курс валют закладається в районі 29 грн, тобто він навіть трошки оптимістичніше, ніж ми закладали 29,5 грн в цьому році. Це той показник, який дає впевненість інвесторам, людям, в тому, що курс валют буде триматися стабільно... незважаючи на складну економічну ситуацію, криза в світі і в Україні, фінансова система у нас сьогодні знаходиться в досить стабільному стані", – резюмував Денис Шмигаль, озвучуючи валютний прогноз на кінець поточного і на наступний рік.
Нагадаємо, НБУ завдав нищівного удару по долару, курс валют різко змінився: що буде з гривнею.
Як повідомляла Politeka, гривня вдарить по долару і євро, Нацбанк одним махом змінив курс валют: до чого готуватися українцям.
Також Politeka писала, що долар і євро розлетілися в різні боки, курс валют від НБУ знову здивує.