Курс российского рубля обвалился до отметки, которой не достигал уже более четырех лет

Как сообщает Politeka.net, 7 сентября стоимость национальной валюты РФ упала до 90,03 рубля за евро. Такой показатель зафиксировали в ходе торгов на Московской бирже, сообщает "Диалог".

Такого сильного падения рубля относительно евро не было уже с февраля 2016 года. Закономерно, что курс рухнул и по сравнению с долларом - до 76,09 рублей за единицу.

Ослабление российской валюты зафиксировали на фоне резкого подешевения нефти, стоимость которой снизилась до 41,9 доллара за баррель. Обвал курса начался еще на прошлой неделе и совпал с сообщениями о состоянии отравленного оппозиционного политика Алексея Навального, который проходит лечение в Германии. В связи с этим происшествием на Западе активно обсуждают введение новых антироссийских санкций.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поделился прогнозом по курсу валют по отношению к украинской гривне. По его словам, в бюджет на следующий год заложили весьма оптимистичные цифры:

“Курс валют закладывается в районе 29 грн, то есть он даже немножко оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 грн в этом году. Это тот показатель, который дает уверенность инвесторам, людям, в том, что курс валют будет держаться стабильно… Несмотря на сложную экономическую ситуацию, кризис в мире и в Украине, финансовая система у нас сегодня находится в довольно стабильном состоянии”, – резюмировал Денис Шмыгаль, озвучивая валютный прогноз на конец текущего и на следующий год.

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