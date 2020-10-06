Померла виконавиця Анна Кукліна, відома за проектом «Чіка з Пермі»

Сумною новиною про смерть 31-річної співачки поділився музикант групи «Марсу потрібні коханці» Іван Старцев на своїй сторінці в Twitter.

Він також зазначив, що виконавиця в пісні «Я кожен день бухаю» передбачила собі смерть в молодому віці.

«Сьогодні не стало Ані Кукліної, вона була голосом проекту «Чіка з Пермі». Десять років тому вона співала: «Я, мама, здохну в тридцять». Напророкувала. 31 рік всього на світі прожила. Світла пам'ять», — написав музикант Іван Старцев.

Про смерть Кукліної також розповів для російських ЗМІ продюсер і автор текстів проекту «Чіка з Пермі» Арсен Абдулов. За його словами, про смерть Кукліної його поінформували її хороші подруги. Виконавиця в останні дні багато хворіла, її самопочуття погіршувалося з кожним днем.

Проект «Чіка з Пермі» з'явився в 2010 році. Деяким слухачам не подобалася група, адже вони бачили в її композиціях шкідливу пропаганду. Однак творці проекту пояснювали, що тексти в іронічній формі висміюють погану поведінку людей.

А всі кліпи Чікі успішно прокотилися по вухах інтернет-аудиторії, залишивши після себе довгий післясмак, адже вони вражають дотепним сарказмом і безцеремонною прямотою.

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