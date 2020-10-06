Скончалась исполнительница Анна Куклина, известная по проекту «Чика из Перми»
Печальной новостью о смерти 31-летней певицы поделился музыкант группы «Марсу нужны любовники» Иван Старцев на своей странице в Twitter.
Он также отметил, что исполнительница в песне «Я каждый день бухаю» предсказала себе смерть в молодом возрасте.
«Сегодня не стало Ани Куклиной, она была голосом проекта «Чика из Перми». Десять лет назад она пела: «Я, мама, сдохну в тридцать». Напророчила. 31 год всего на свете прожила. Светлая память», — написал музыкант Иван Старцев.
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О смерти Куклиной также рассказал для российских СМИ продюсер и автор текстов проекта «Чика из Перми» Арсен Абдулов. По его словам, о смерти Куклиной его проинформировали ее хорошие подруги. Исполнительница в последние дни много болела, ее самочувствие ухудшалось день ото дня.
Проект «Чика из Перми» появился в 2010 году. Некоторым слушателям не нравилась группа, ведь они видели в ее композициях вредную пропаганду. Однако создатели проекта объясняли, что тексты в иронической форме высмеивают плохое поведение людей.
А все клипы Чики успешно прокатились по ушам интернет-аудитории, оставив после себя долгое послевкусие, ведь они поражают остроумным сарказмом и бесцеремонной прямотой.
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