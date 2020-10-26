Дії чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова обурили багатьох росіян
Зокрема, після перемоги в бою за титул чемпіона UFC у легкій вазі він зробив заяву, яка була неоднозначно сприйнята в самій РФ і викликала обурення росіян. Про це пише Діалог.
"І для моїх уболівальників... Якщо скажу, що з Росії, буде неправильно – просто для всіх російськомовних. Велике вам спасибі", - заявив боєць після бою.
У російському сегменті соціальних мереж миттєво відзначили, що на свої поєдинки Нурмагомедов демонстративно виходить не під прапором Росії, а Дагестану. Свою спортивну кар'єру він починав ще в Україні, про що широкому загалу невідомо.
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Відсутність у Хабіба національного триколора на змаганнях обговорюється не вперше. Відомий боєць воліє показуватися перед публікою з прапором рідного Дагестану.
Російський пропагандист з видання "КП" Олександр Коц заявив, що успіхи Нурмагомедова не мають нічого спільного з Росією.
"Продовжую наполягати на своїй думці: успіхи Хабіба не мають нічого спільного з Росією. Принаймні, він сам все зробив, щоб це виглядало так", - заявив він.
Деякі користувачі мережі розлючены та вважають, що така демонстрація з боку Хабіба означає те, що чемпіон "нібито перестає бути своїм".
"Як і раніше наполегливе небажання асоціювати себе з російським спортом. Російські шанувальники ММА перестають вважати Хабіба своїм. А шкода. Міг би бути прикладом для мільйонів. Але це вибір кожного", - пишуть росіяни.
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