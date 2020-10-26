Действия чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова возмутили многих россиян
В частности, после победы в бою за титул чемпиона UFC в легком весе он сделал заявление, которое было неоднозначно воспринято в самой РФ и вызвало возмущение россиян. Об этом пишет Диалог.
"И для моих болельщиков... Если скажу, что из России, будет неправильно – просто для всех русскоговорящих. Большое вам спасибо", - заявил боец после боя.
В российском сегменте социальных сетей мгновенно отметили, что на свои поединки Нурмагомедов демонстративно выходит не под флагом России, а Дагестана. Свою спортивную карьеру он начинал еще в Украине, о чем широкой общественности неизвестно.
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Отсутствие у Хабиба национального триколора на соревнованиях обсуждается не первый раз. Известный боец предпочитает показываться перед публикой с флагом родного Дагестана.
Российский пропагандист из издания "КП" Александр Коц заявил, что успехи Нурмагомедова не имеют ничего общего с Россией.
"Продолжаю настаивать на своем мнении: успехи Хабиба не имеют ничего общего с Россией. По крайней мере, он сам все сделал, чтобы это выглядело так", - заявил он.
Некоторые пользователи сети в бешенстве и считают, что такая демонстрация со стороны Хабиба означает то, что чемпион "якобы перестает быть своим".
"По-прежнему упорное нежелание ассоциировать себя с российским спортом. Российские поклонники ММА перестают считать Хабиба своим. А жаль. Мог бы быть примером для миллионов. Но это выбор каждого ", - пишут россияне.
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