Військовий експерт Олег Старіков вважає, що те, що відбувається на кордоні Білорусі та Польщі сьогодні – це результати розборок президента Олександра Лукашенка та Євросоюзу.

Про це він розповів у програмі Любов Завальнюк «По делу».

Мігранти продовжують намагатися потрапити до Німеччини через Польщу, у свою чергу польські прикордонники їх не пускають.

«Те, що відбувається на кордоні Білорусі та Польщі – це спецоперація. Люди, які служили у спецслужбах, чудово розуміють, як це організовано. Те, що спецслужби це робили за завданням Лукашенка – це в експертного товариства сумнівів не викликає. Тільки тепер питання інше: це було узгоджено з Кремлем чи ні? Або це Мінськ вирішив самостійно виявити ініціативу для вирішення своїх питань», - каже він.

Експерт пояснює інцидент тим, що Європейський Союз ввів санкції й перестав фінансувати Республіку Білорусь.

«Щоб вона була стримуючим фактором і не відпускала міграційну кризу. Європейський Союз сплачує величезні гроші, до мільярда євро за те, що Туреччина стримує потік мігрантів до Європи. Білорусам перестали платити», - стверджує він.

Олег Старіков повністю поділяє думку політичного аналітика Миколи Спиридонова про те, що таким чином Лукашенко змушує Європу розпочати з ним переговори.

«Наразі вже розпочала ці переговори з Лукашенком Ангела Меркель. Я думаю, і Європейська комісія так само почне виконувати ці завдання. Ця криза може сама собою як почалася, так і швидко закінчитися», - робить висновок експерт.

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