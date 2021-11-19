Военный эксперт Олег Стариков считает, что происходящее на границе Беларуси и Польши сегодня – это результаты разборки президента Александра Лукашенко и Евросоюза.

Об этом он рассказал в программе Любовь Завальнюк «По делу».

Мигранты продолжают пытаться попасть в Германию через Польшу, в свою очередь, польские пограничники их не пускают.

«То, что происходит на границе Беларуси и Польши – это спецоперация. Люди, которые служили в спецслужбах, прекрасно понимают, как это организовано. То, что спецслужбы это делали по заданию Лукашенко – это у экспертного общества сомнений не вызывает. Только теперь вопрос другой: это было согласовано с кремлем или нет? Или это Минск решил самостоятельно проявить инициативу для решения своих вопросов», - говорит он.

Эксперт объясняет инцидент тем, что Европейский Союз ввел санкции и перестал финансировать Республику Беларусь.

«Чтобы она являлась сдерживающим фактором и не отпускала миграционный кризис. Европейский Союз платит огромные деньги, до миллиарда евро за то, что Турция сдерживает поток мигрантов в Европу. Белорусам перестали платить», - утверждает он.

Олег Стариков полностью разделяет мнение политического аналитика Николая Спиридонова о том, что таким образом Лукашенко заставляет Европу ввести с ним переговоры.

«Сейчас уже начала эти переговоры с Лукашенко Ангела Меркель. Я думаю, и Европейская комиссия так же само начнет выполнять эти задачи. Этот кризис может сам по себе как начался, так и быстро закончиться», - делает вывод эксперт.

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